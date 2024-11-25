Железный Майк сразится с Ротенбергом за Кубок Первого канала! Кинэн возглавит сборную легионеров КХЛ

Экс-тренеры чемпионской «Магнитки» — 2014 Майк Кинэн и его помощник Майк Пелино приедут в Россию на предновогодний турнир.

Этой осенью, казалось бы, лишенный после международного бана сборной России большого смысла Кубок Первого канала впервые за долгое время вызывает больший интерес задолго до его старта. Всему виной участие новой команды — сборной легионеров КХЛ.

Главный тренер команды под брендом «Россия-25» Роман Ротенберг хотел провести Кубок Первого канала в Санкт-Петербурге на куда более родном для него «Ледовом» и видел четвертым участником команду, составленную из российской молодежи. Председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко отстоял переезд предновогоднего турнира на 20-тысячную «СКА Арену» и пролоббировал создание сборной легионеров, которая фактически заткнула дыру, образовавшуюся из-за нехватки более-менее достойных соперников.

На протяжении последней недели все гадали, кто может возглавить новую искусственную команду. Некоторые журналисты вполне логично отправляли на ее мостик Бенуа Гру как единственного де-факто иностранного главного тренера в этом сезоне. Коллеги из «Р-Спорт» бомбили новостями, что повезти легионеров в Северную столицу могут Илья Ковальчук и Алексей Жамнов. Однако сегодня лига официально объявила о том, что KHL World Team возглавит легендарный тандем Майка Кинэна и Майка Пелино, который в 2014-м принес «Металлургу» первый Кубок Гагарина.

Тренеры Майк Кинэн и Майкл Пелино в матче «Динамо» — «Металлург» (3:1) 6 сентября 2013 года. Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

«Мы вместе с Майком Пелино с воодушевлением ждем начала Кубка Первого канала и работы со сборной легионеров. Это будет интересный международный турнир с участием сильных сборных из России, Казахстана и Белоруссии. У нас будет немного времени на работу с командой, но мы сделаем все, чтобы ребята смогли показать хороший хоккей и быть конкурентными на этом турнире. С нетерпением жду поездки в Россию и буду рад встретить старых друзей», — прокомментировал свое назначение 75-летний коуч на официальном сайте лиги.

Чем же занимался Железный Майк последние несколько лет? Покинув КХЛ в декабре 2017-го после отставки в «Куньлуне», канадец вернулся в Торонто и начал бороться с раком предстательной железы, который ему диагностировали на одной из ранних стадий. Осенью 2018-го ему провели операцию по имплантации радиоактивных семян в предстательную железу и назначили лучевую терапию.

Сам Кинэн во время борьбы с болезнью ни на секунду не унывал. «Теперь я настоящий Железный Майк, потому что радиация останется со мной на всю жизнь», — шутил он в интервью канадскому гиганту TSN. А после того как злосчастный недуг спустя четыре года оказался окончательно повержен, обладатель Кубка Стэнли и Кубка Гагарина осенью 2022-го вернулся к работе, став главным тренером сборной Италии.

Правда, надолго в «Скуадра адзурре» североамериканец не задержался. При Кинэне итальянцы, осевшие сейчас в первом дивизионе чемпионата мира, весной 2023-го не сумели вернуться в элиту, проиграв в группе А полякам и британцам. Итальянская федерация неудачу канадскому тренеру простила, но за пару месяцев до ЧМ-2024 сменила на Пелино, работавшего в штабе ассистентом. Как выяснилось чуть позже, покинуть пост ему пришлось из-за новых проблем со здоровьем и операции на открытом сердце.

Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

А вот Пелино все эти годы был по-настоящему востребован в КХЛ. После ухода из «Металлурга» весной 2018-го канадец с итальянскими корнями успел поработать помощником в «Авангарде», «Локомотиве»», «Ак Барсе» и даже вернуться в «Магнитку», где ассистировал Илье Воробьеву. Вот и в минувшее межсезонье он имел реальные шансы воссоединиться с бывшим коллегой в ЦСКА.

У магнитогорского болельщика могла покатиться по щеке скупая слеза, когда он узнал о скором возвращении чемпионского дуэта в Россию. Наверняка ностальгия захлестнет и Железного Майка, который после возвращения в Канаду всегда тепло отзывался о нашей стране и времени, проведенном в КХЛ. Общий язык с россыпью североамериканских хоккеистов на коротком турнире он наверняка найдет.

Однако будет ли для него принципиальным матч против «России-25»? Если у Ковальчука и Жамнова точно имелась своя мотивация обыграть питерского тренера, то Кинэн и Ротенберг последние пару лет обменивались через прессу исключительно теплыми словами. И, кажется, остановив свой выбор на канадцах, КХЛ лишила нас классного противостояния внутри Кубка Первого канала. В любом случае привлечь внимание к некогда одному из этапов Евротура у лиги точно получилось.