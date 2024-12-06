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Сегодня, 17:15

КХЛ собрала сборную мира для участия в Кубке Первого канала. Какие иностранцы сыграют в этой команде

КХЛ объявила состав сборной легионеров на Кубок Первого канала
Михаил Зислис
Обозреватель
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Робин Пресс, Дмитрий Яшкин и Александр Хмелевский.
Робин Пресс, Дмитрий Яшкин и Александр Хмелевский.
Фото ХК «Металлург», ХК «Ак Барс», ХК «Салават Юлаев»
Всех сильнейших привезти не удастся, но коллектив под руководством Майка Кинэна будет весьма боеспособным.

Кубок Первого канала внезапно приобрел новое значение и становится потенциально крайне интересным событием. Это стало очевидно после того, как лига опубликовала состав сборной мира КХЛ, которую на турнире будет тренировать легендарный Майк Кинэн. Ее сложно назвать идеальной командой, учитывая, что всех сильнейших пригласить не удалось. Но она разом поднимает статус турнира. Нет ничего принципиальнее и интереснее, чем матч в формате «наши против не наших» на самой вместительной хоккейной арене мира. Интриги, нерва и зрелища от сборной мира КХЛ стоит ждать уже в первом матче против «России 25» во главе с Романом Ротенбергом.

Идея председателя совета директоров КХЛ Геннадия Тимченко по созданию команды из легионеров изначально выглядела красиво. Но ранее приходилось сомневаться в том, что организаторам удастся оперативно сформировать сильную банду. Они решали проблему оперативно, не стесняясь в методах. Уломать иностранцев, у которых давно куплены билеты и запланированы встречи с родными, непросто, но это же не значит, что надо со всеми сразу портить отношения. Менеджерам лиги надо было озаботиться кадровым вопросом сильно заранее.

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Однако в итоге картина получилась более-менее приличной. Яшкин, Петан, Хмелевский, Барак, Гальченюк, Ружичка, Шулак — яркие по меркам КХЛ игроки, которые всегда интересны публике. Причем не только в Санкт-Петербурге, а в городах, где базируются их клубы. По моей информации, легионерам положены премиальные за участие в турнире и отдельные победы. Этот факт дает ясно понять, что иностранцы отправятся в Северную столицу не только за изучением меню роскошных заведений на улице Рубинштейна.

Год назад одним из участников турнира вместо отказавшихся китайцев стала команда, состоявшая преимущественно из игроков ВХЛ и нескольких молодых звезд из КХЛ типа Хуснутдинова и Грицюка. Ей нельзя было отказать в старании и самоотдаче. «Звезды и ВХЛ» даже наказали за самоуверенность сборную Белоруссии. Но с точки зрения раскрутки турнира и поднятия его значимости эта команда мало что дала. Сборная мира КХЛ данную задачу решила автоматом.

Кубок Первого канала. Россия — Канада — (4:3). 15 декабря 2021 года.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Состав сборной мира КХЛ
Вратари: Хантер Миска («Динамо» М), Патрик Рибар («Спартак»), Джереми Смит («Куньлунь Ред Стар»).
Защитники: Джошуа Брук, Николас Мелош (оба — «Динамо» Мн), Джесси Грэм (ХК «Сочи»), Райан Меркли («Авангард»), Митчелл Миллер («Ак Барс»), Робин Пресс («Металлург»), Дин Стюарт («Витязь»), Колби Уильямс (ЦСКА), Маркус Филлипс («Торпедо»), Михал Чайковски («Спартак»), Либор Шулак («Адмирал»).
Нападающие: Энди Андреофф («Сибирь»), Дерек Барак, Фредерик Готье (оба — «Витязь»), Уильям Биттен, Адам Ружичка (оба — «Спартак»), Александр Гальченюк, Арно Дюрандо (оба — «Амур»), Ян Дрозг («Куньлунь Ред Стар»), Диллон Дюбе («Динамо» Мн), Ник Меркли («Автомобилист»), Ник Петан, Дмитрий Яшкин (оба — «Ак Барс»), Джек Родуолд, Джованни Фьоре (оба — «Адмирал»), Райан Спунер («Авангард»), Нэйтан Тодд, Александр Хмелевский (оба — «Салават Юлаев»).
Тренерский штаб
Главный тренер: Майк Кинэн.
Тренеры: Майк Пелино, Михаил Кравец, Леонид Тамбиев.

Александр Гальченюк-младший
Дмитрий Яшкин
Хоккей
КХЛ
Александр Хмелевский
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