Полный шок. Жамнову поставили «неуд», у сборной России будет новый тренер

Тренерский совет не простил рулевому национальной команды поражение на Кубке Первого канала.

Кто принимал решение

Внезапный вотум недоверия Алексею Жамнову стал полным шоком. Оказывается, внутри отечественного хоккея вовсю бурлит жизнь, а тренерский совет не просто сборище доживающих свой век ветеранов. Этот орган, возрожденный в мае нынешнего года, способен принимать радикальные решения. Одновременно напрочь разбито мнение о том, что обстановка вокруг сборной России в условиях почти полной международной изоляции сравнима с затхлым болотом.

Традиционный Кубок Первого канала многими воспринимался как проходное событие, учитывая уровень соперников. Иногда складывалось впечатление, что и тренерский штаб национальной команды видел свою работу как факультатив с хорошей зарплатой. Приехали, душевно пообщались, слегка потренировались, провели пару матчей и быстро разбежались по своим делам. Теперь выясняется, что бравурные речи больших чиновников перед турниром не были лишь красивой декорацией. Все серьезно, как и должно быть.

Ранее суровая полиция в отношении Жамнова могла бы свидетельствовать о продолжении подковерной борьбы в хоккейных кругах. Однако смысл биться за трон, не имея реальных шансов получить больше власти, полностью отсутствует. До тех пор пока для сборной России закрыто участие в значимых турнирах, контроль над ней не дает весомых дивидендов. Можно ли, например, во всеуслышание гордиться победой над Казахстаном? Тогда как о неудаче с белорусами все будут помнить целый год — как минимум до следующего турнира в Москве.

Состав тренерского совета достаточно разномастный. Нельзя утверждать, что его участники принадлежат к определенному клану и тесно связаны. Попробуй поруководить такими легендами, как Майоров и Михайлов, у которых всегда есть собственное мнение по любому вопросу. В этой связи попробуем отталкиваться от чисто спортивных результатов и не искать в принятом решении происки каких-то врагов.

Алексей Жамнов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Единственный тест провален

Кубок Первого канала стал главным и единственным турниром в сезоне для сборной России. Других критериев оценки работы тренерского штаба нет в природе. Любые разговоры о подготовке к Олимпиаде-2026 воспринимаются с недоумением. К этому времени может измениться абсолютно все. На прошлой неделе в Москве КПК завершился очень грустно. И если тренеры почему-то отнеслись к турниру с прохладцей, то в этом только их вина.

Раньше на такие матчи чаще всего смотрели спокойно: идут проверка, подготовка, эксперименты и так далее. Но сейчас, когда Россия осталась без крупных соревнований, перед своими зрителями почти в сильнейшем составе у не самого сложного соперника надо было обязательно выигрывать. Жамнов за год работы трижды упустил первое место — два раза на КПК и один на Олимпиаде, где сборная России выступала особенно уныло. Основания для предъявления ему черной метки у тренерского совета имелись весомые даже без глубокого погружения в игровые детали.

Дело здесь и в результатах, и в общей концепции. В национальной команде Алексей Юрьевич оказался волей случая, не имея за душой серьезных заслуг в профессии. Это было больше похоже на рискованную ставку в казино, чем на взвешенный расчет. Когда Жамнов трудился в «Спартаке», то из кресла менеджера на скамейку спускался против своей воли. Тогда надо было спасать положение. Задатки у него хорошие, но в национальную команду надо приходить состоявшимся специалистом с достижениями.

Работа главного тренера — это постоянная нервотрепка, к которой далеко не каждый захочет даже прикасаться. Не знаю, что случилось с Жамновым за последнее время. Он по ходу КПК заявил о готовности поработать в клубе в случае хорошего предложения. Это было бы очень интересно, вспоминая Игоря Ларионова, который сначала провалился с молодежной сборной, зато теперь о его классной работе в «Торпедо» с восхищением отзываются все. Никто не огорчится, если Жамнову удастся стать успешным специалистом на клубном уровне.

Однако у Профессора с самого начала имелись свои стиль и видение. Пусть они даже были спорными. Зато очень привлекательными. Сказать то же самое про Алексея Жамнова и его соратников сложно. На Олимпиаде сборная России играла в самой скучной манере на свете и мучилась в каждом матче. Было бы золото, с этим можно смириться, как в Пхенчхане-2018 при Олеге Знарке. Но раз нет результата, то и в оправдание сказать нечего. Это непреложный факт. Хотя в душе согласиться с жесткой позицией тренерского совета не так и просто.

Логичный вопрос о том, чего ждать дальше, прямо сейчас не самый острый. Спешить некуда. Однако новый штаб, кто бы в него ни входил, больше не имеет права говорить лозунгами и заниматься только популизмом. Подробная программа того, как сборной России жить во временной изоляции, должна стать обязательным пунктом. От этого и надо отталкиваться при выборе возможного преемника для Жамнова.