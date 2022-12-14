Чешский судья покончил с собой, узнав об измене жены. Его заменил русский и помог сборной победить

15 декабря в Москве стартует традиционный московский турнир Кубок Первого канала. Вспоминаем яркие события «Приза «Известий», Кубка «Балтики», Кубка Первого канала. Третья серия — про 1990-е.

Младший брат поквитался за старшего

В 1991 году «Приз «Известий» был отменен из-за распада страны, но год спустя снова состоялся. Организаторы нашли спонсоров: победитель получал чек на 55 тысяч швейцарских франков.

Турнир провели в Москве и Санкт-Петербурге. В новом ледовом дворце ЦСКА имени Всеволода Боброва играли сборные России-1, Чехии и Словакии (ЧСФР), Швейцарии и Канады. А во дворце спорта «Юбилейный» — Россия-2, Швеция, Финляндия и Германия.

Первую команду хозяев, готовящуюся к ЧМ-93, возглавлял Борис Михайлов. Вторую, собранную в основном из молодежи, — Виктор Тихонов.

Победители групп в финале, который состоялся в столице, разыграли главный приз.

Первая сборная, которую усилил выступавший в Швейцарии Вячеслав Быков, неожиданно споткнулась на извечном сопернике, который в тот год выступал как сборная Чехии и Словакии (2:4), и заняла второе место.

Вторая же, которую называли «детским садом», одолела всех. Особенно запомнилась волевая победа над «Тре крунур» — 4:3. Наши уступали 0:1, перед третьим периодом — 1:3, но вытащили матч. Голевой почин сделал защитник Борис Миронов.

В главном финале Россия-2 опять показала волю к победе и сенсационно выиграла 2:1 у Чехии и Словакии. Решающую шайбу в середине матча забросил Алексей Кудашов. Но главным героем назвали Максима Михайловского, выдержавшего ковровую бомбардировку ворот.

Главный приз и чек на круглую сумму вручили капитану России-2 Андрею Мартемьянову, которого Тихонов приглашал в ЦСКА и сборную в первой половине 1980-х.

А Россия-1 с ее знаменитым капитаном Быковым вынуждена была переехать в Питер, где состоялся матч за третье место. Наши не оставили шансов «Тре крунур» — 4:1.

Тренер победителей турнира признался, что нигде и никогда за его команду так яростно не болели, как в Санкт-Петербурге на «Призе «Известий» — 92.

Осечка пошла на пользу первой сборной России. На ЧМ-93 в Мюнхене она завоевала первые золотые медали в новейшей истории.

Сборная СССР по хоккею в 1991 году. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Десять участников и победа олимпийцев

На «Призе «Известий» — 93, где, как и в 1992-м, приняли участие две сборные России, лучших игроков получила команда «Россия-1» под руководством Виктора Тихонова. Она готовилась к Олимпиаде-94 в Лиллехаммере. А Борис Михайлов, которому предстояло везти сборную на ЧМ-94 в Италию, привлек в команду «Россия-2» тех, кто остался.

Тот московский турнир стал самым представительным — в нем приняли участие десять команд, которые соревновались в Лужниках на Малой спортивной арене и во Дворце спорта.

Впервые в Москву приехали сборные Франции, Норвегии, Белоруссии, США.

В финале сошлись сборные России. На глазах президента страны Бориса Ельцина, барабанившего от удовольствия по карнизу правительственной ложи, тихоновцы разгромили михайловцев — 8:1.

Однако и в Лиллехаммере, и в Больцано наши сборные потерпели фиаско. Известинский эксперимент посчитали неудачным, и с тех пор в декабрьском турнире хозяева выставляют одну сборную.

Чехи — на гребне волны «Балтики»

С 1996 года четыре хоккейные топ-державы решили проводить Евротур. Однако «Приз «Известий» не утратил престижа. Увы, к 50-летнему юбилею отечественного хоккея, когда щедро раздавались «слоны», составлялись различные символические сборные, хозяева не смогли порадовать победой на московском турнире, который провели в ЛДС ЦСКА. Впервые главный приз достался шведам, победившим сборную России — 3:1.

Спустя год наш турнир взяла под крыло питерская пивоваренная компания, которая помогла ему пережить очень трудные времена.

Первый Кубок «Балтики» выиграла сборная Чехии. Она нанесла два поражения хозяевам, которыми руководил Михайлов. В групповом турнире наши были разгромлены — 1:7, причем все восемь шайб влетели в ворота во втором периоде. А в финале шла упорная борьба, завершившаяся с минимальным счетом — 1:0. Вряд ли кто-то тогда мог предположить, что спустя два месяца дюжина игроков — победителей московского турнира во главе с капитаном Владимиром Ружичкой завоюет в Нагано золотые медали на первой Олимпиаде с участием сильнейших хоккеистов мира.

Матч на турнире Приз «Известий"-1996. Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Как Фазель стал другом России...

В декабре 1999 года на наш турнир приехал президент ИИХФ Рене Фазель. За несколько месяцев до старта ЧМ-2000 в Санкт-Петербурге там не была готова новая арена на проспекте Большевиков. Заглохла стройка дворца в Ярославле, который должен был принять вторую половину чемпионата. В подвешенном состоянии находился ТВ-контракт с ведущими российскими каналами на показ домашнего ЧМ. Их не устраивали финансовые условия коммерческих партнеров ИИХФ.

Во время московского турнира Фазель хотел встретиться с руководством России, чтобы снять острые вопросы. Швейцарский дантист, а в прошлом хоккейный судья, справедливо полагал, что хоккей в нашей стране — спорт номер один с глубокими победными традициями.

Столь нужная для Фазеля встреча с премьер-министром РФ Владимиром Путиным состоялась на открытии Кубка «Балтики». Главу ИИХФ пригласили в правительственную ложу, разговор запланировали на первый перерыв матча Россия — Канада, после которого Путин должен был уехать из Лужников.

Но он остался. Весь первый период премьер и президент неформально общались на немецком языке, улыбались, шутили, а в перерыве уединились и провели переговоры на английском через переводчика. После второго периода они продолжили разговор. В какой-то момент к ним подошел трехкратный олимпийский чемпион борец Александр Карелин, влюбленный в хоккей.

Все острые углы были сглажены. С тех пор Путин и Фазель еще не раз встречались, а президент ИИХФ стал другом России.

А сборная России, возглавляемая Александром Якушевым, выиграла турнир. Не без приключений.

Борис Михайлов и Рене Фазель. Александр Федоров, Фото «СЭ»

...а судья Зайцев пришел на помощь

В решающем матче турнира-1999 встретились сборные России и Швеции. Даже поражение с разницей в две шайбы устраивало хозяев. «Тре крунур», отстававшим на одно очко, для завоевания главного приза нужна была победа минимум в три шайбы.

На 16-й минуте счет стал угрожающим — 2:4. Правда, за две секунды до сирены Андрей Марков забросил шайбу в раздевалку, но тревога за окончательный результат не развеялась.

В конце первого периода у чешского рефери Иржи Балея прихватило сердце, подскочило давление — 200 на 100. Позже выяснилась причина его внезапного недомогания: неприятное известие о том, что жена сбежала с любовником, прихватив с собой все семейные накопления. Вернувшись домой, бедолага наложил на себя руки.

...Надо было срочно искать замену. И тут президент ФХР Александр Стеблин увидел в баре (том, что в районе раздевалок) судью Александра Зайцева, который в тот день не работал.

— Быстро переодевайся и на лед, — скомандовал Стеблин.

Зайцев сработал очень технично. Сначала засчитал спорную шайбу Кудашова. А когда во втором периоде шведы вышли вперед — 5:4, дважды оставил их в меньшинстве и потом еще выписал «десятку» возмущенному защитнику Рикарду Франзену. В конце третьего периода Зайцев подравнял штрафное время. К тому моменту никто в победе хозяев уже не сомневался — 7:5.

Успех в преддверии домашнего чемпионата мира был крайне важен для нашей сборной и ее главного тренера Александра Якушева, установившего в 1998-м антирекорд московского декабрьского турнира, впервые оставшись за пьедесталом.

— А Стеблин мне потом даже спасибо не сказал! — обижался Зайцев.

Очередной Кубок Первого канала пройдет в Москве на «ЦСКА Арене» с 15 по 18 декабря. Сборная России сыграет два матча — 17 декабря в 14.30 против Казахстана и 18 декабря в 14.30 против Белоруссии.