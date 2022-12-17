Малкин и Овечкин разорвали сильных чехов, финнов и шведов. Увидим ли мы такое еще?

15 декабря в Москве стартовал традиционный московский турнир «Кубок Первого канала». Вспоминаем яркие события «Приза «Известий», Кубка «Балтики», Кубка Первого канала. Четвертая серия — про 2000-е.

2001-2003

Сборная России три года подряд не могла выиграть декабрьский домашний турнир. И это было в чем-то символично — как самые темные часы, предшествующие рассвету. Всем казалось, что наш хоккей на дне. Проблем действительно было много. Якушева у руля национальной команды менял Михайлов, Михайлова — Плющев, Плющева — Тихонов, а итог оставался тем же. Россия регулярно и безоговорочно уступала в матчах с евротуровскими составами финнов, шведов и чехов. Суперлига была далеко не сильнейшим чемпионатом в Европе, и даже ее главные звезды не тянули на международном уровне. Символично, что на Олимпиаду-2002 с участием энхаэловцев взяли только одного представителя чемпионата России: третьего вратаря Подомацкого.

Многие представители сегодняшней тренерской обоймы КХЛ в то время регулярно выступали на домашнем Евротуре в качестве игроков. И вспоминать о многих моментах забавно. Разина критиковали за то, что при великолепном видении площадки он для уровня сборных ужасно медленный (то есть в сегодняшнюю «Северсталь» Разин-тренер такого центра не взял бы). Рябыкин и Чебатуркин пожарили в обороне так, что нарезку было бы стыдно показывать их сегодняшним подопечным, защитникам «Магнитки» и ЦСКА. Буцаев в нападении играл добротно, но неярко — такой хоккей он прививает всем своим командам в КХЛ.

Но были и позитивные моменты. Болельщики охотно ходили в Лужники поддержать сборную. Дебютировали в национальной команде Зиновьев и Мозякин. Плющев много сделал для того, чтобы зажечь одаренную молодежь. Например, его «рекруты» Горовиков и Прошкин входили в костяк золотой сборной конца 2000-х, Соин чуть не попал на сочинскую Олимпиаду! А вот Овечкин в те времена на домашнем Евротуре так и не сыграл, хотя Тихонов регулярно вызывал его на другие турниры. В итоге самый популярный игрок мира впервые сыграл в свитере с буквами «Россия» на домашнем льду лишь в 2007-м, на чемпионате мира, уже имея за плечами Кубок мира, Олимпиаду с участием НХЛ и три предыдущих мировых первенства.

2004

Это был локаутный сезон, и на декабрьском турнире Москва увидела звезд, за которыми потом много лет смотрела лишь по телевизору. В первое звено поставили Дацюка с Ковальчуком, и так родилась связка на много лет вперед (оба играли вместе в Ванкувере, а в Сочи-2014 стали самым ярким атакующим тандемом нашей команды). Также за сборную выходили Семин, Тютин, Жердев и Федоров — тот, который Федор. Кстати, он на Евротурах играл намного ярче и полезнее своего брата Сергея.

Порадовал результат — три уверенные победы в трех матчах. Домашняя победа по тем временам смотрелась почти как чудо. Поскольку вокруг сборной был бардак, разлад и дележ сфер влияния. Даже с тренером понимания не было. На чешский и финский этапы Евротура команду возил Юрзинов-старший, а номинальный «главный», Билялетдинов, присоединился за день до старта московского турнира. И даже потом шутил в общении со СМИ — на вопрос о том, как распределены роли в штабе, со смехом отвечал: «Я ничего не делаю».

В общем, порядка в хоккейном хозяйстве не было. И, кстати, ЧМ в том сезоне Россия проиграла — хотя звездных энхаэловцев привезла на турнир еще больше, чем на Евротур. Полезный урок. Если отсутствует управленческая вертикаль, если многие лагеря хотят порулить национальной командой, если сборную превращают в бесхозный оспариваемый «актив» — то победа на московском этапе Евротура будет потолком ее результатов.

Евгений Малкин. Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

2005

При Крикунове сборная сыграла даже ярче и мощнее, чем год назад при Билялетдинове. Главные звезды суперлиги боролись за место на предстоящей Олимпиаде. Лучше всех получилось у Малкина. Домашний дебют магнитогорца в национальной команде вышел феерическим: дубль чехам, организация победного гола в ворота финнов. После этого он попал в Турин. Помимо Малкина, у сборной появился еще один яркий дебютант — Зарипов. Матчи сборной собирали супераншлаги — по 12 тысяч человек. И еще никто не знал, что для дворца в Лужниках это последний московский международный турнир...

2006

Сборная России переехала на новую арену — 12-тысячный «Мегаспорт» на Ходынском поле, построенный специально к домашнему ЧМ. Впервые турнир прошел под брендом «Кубок Первого канала», а самым ярким дебютантом стал Кошечкин. Никто не знал, что из всех звезд того сезона лишь вратарь-богатырь доиграет до золотой Олимпиады-2018 (причем будет там первым номером). В общении с раздевалкой и прессой голкипер был застенчив, зато на льду выглядел настоящей стеной. Всего один пропущенный в трех матчах! На шлеме была нарисована симпатичная кошечка, что заставило вспомнить о народной примете — когда на новоселье в дом первой пускают шустрого усатого-полосатого.

Кошечкин действительно оказался не только сверхнадежным, но и фартовым. Кубок Первого канала-2006 Россия выиграла лишь потому, что немотивированные финны под заказ грохнули шведов в последнем матче турнира. На ЧМ-2007 Кошечкина посадили на лавку, и фарт закончился: овертайм полуфинала с Финляндией оказался самым обидным поражением сборной в 2000-х.

Победный Кубок Первого канала был важен и потому, что в нем вовсю шла обкатка будущего золотого костяка команды Быкова. Никулин, Зарипов, Прошкин, Атюшов, Корнеев, Емелин, Кулемин, Морозов — все они в декабре 2006-го выходили на лед «Мегаспорта», еще не зная, что впереди возвращение хоккейного золота и лидерство России по медалям на международном уровне.

Александр Радулов. Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

2007-2008

Турниры-близнецы. Сборная России блестяще, со стопроцентным показателем побед, выиграла оба Кубка Первого канала, забив 11 шайб в 2007-м и 15 в 2008-м. Фирменный атакующий хоккей Быкова, супераншлаги, праздничная атмосфера, непередаваемое ощущение чего-то большого и светлого. Мы снова сильнее всех в хоккее, и это чудесно.

Парадокс, но параллельно с этой душевностью московскому международному турниру два года подряд предрекали скорую «смерть». В 2007-м на Кубок Первого канала приехал Фазель и пообещал вместо Евротура создать чемпионат Европы: с расширением состава участников и новым форматом соревнований. В 2008-м отменить Евротур грозилась уже КХЛ, устами члена совета директоров Ларионова. Но и эту реформу продавить не удалось. Сам Ларионов еще не знал, что через 12 лет будет отстаивать абсолютную необходимость Евротура для института сборной.

Много интересного происходило на льду. Оба турнира открыли для сборной новых лидеров, хоккеистов, обеспечивающих результат. На КПК-2007 тройка Зарипов — Зиновьев — Морозов окончательно обыгралась на международном уровне — через полгода в легендарном Квебеке они вытащат полуфинал против неудобных финнов. В декабрьской Москве-2008 феерил Радулов, выходивший на лед во всем красном, но с зелеными уфимскими перчатками. Дебютант Евротура забивал, отдавал, полыхал эмоциями на скамейке. И умело выводил из себя Яна Марека. В том сезоне драки Радулова с Мареком стали традицией: на всех этапах Евротура, в КХЛ, в Лиге чемпионов с участием «Салавата» и «Магнитки». Но интереснее не конфликты, а рождение связки Сапрыкин — Радулов. Быков был впечатлен ледовой совместимостью двух нападающих. Через полгода он даст им полную свободу творчества по ходу ЧМ, и сумасшедшая парочка разорвет всех на пути к золоту: победный гол американцам в полуфинале и обе шайбы сборной в финале против Канады.

2009

Впервые за шесть лет сборная проиграла домашний этап Евротура. Это был ушат холодной воды. Ведь хоккейная Россия уже привыкла видеть свою сборную лучшей на планете, в команду были вызваны все сильнейшие. И вдруг неожиданные проблемы. Очень плохой матч с финнами. Буллитные мучения с чехами, у которых стареющий (как тогда казалось) Ягр делал с нашей защитой все что хотел. До олимпийского Ванкувера оставалось меньше двух месяцев. Вячеслав Быков и Владислав Третьяк были в недоумении. Подвели именно те герои, которые в предыдущих сезонах выиграли все что можно и что было нельзя. По итогам тренеры сборной отцепили от Олимпиады героя ЧМ-2009 Сапрыкина (объяснимо) и самого мужественного центра КХЛ Терещенко (зря). Но оказалось, что оргвыводы были неполными. В Ванкувере подвели именно те, кто провалился на КПК-2009. В первую очередь защита и Морозов с Зиновьевым.

Вадим Шипачев. Никита Успенский, Фото архив «СЭ»

2010-2011

Два Кубка Первого канала были абсолютной противоположностью друг другу. Трудно найти пару более непохожих друг на друга турниров. В 2010-м Быков разнес соперников: три победы в трех матчах с общим счетом 14:6. В 2011-м Билялетдинов проиграл два матча из трех в основное время. В 2010-м в сборной была только старая гвардия, ветераны золотых Квебека и Берна. В 2011-м — масса новых имен, в том числе Тарасенко, Шипачев, Тихонов, Широков, Пережогин.

В 2010-м Быков радовался победам на декабрьском Евротуре и искренне улыбался, но те улыбки были последними в его карьере тренера сборной. Потому что через полгода на ЧМ в Братиславе именно те парни, в которых он верил, кого защищал и кому доверил свою судьбу, будут играть спустя рукава, ошибаться, пропускать тренировки и проигрывать матч за бронзу со счетом 4:7. На словах любимчики Быкова готовы были рвать всех за своего тренера, на деле — бездарно и безыскусно слили его своей разгильдяйской игрой.

КПК-2011 случилось примерно то же самое. Но Билялетдинов, в отличие от своего предшественника, что-то знал и понимал. Потому что те, кто провалился в декабрьской Москве, спустя полгода внесут огромный вклад в блестящие победы на ЧМ-2012 (10 выигранных матчей из 10 и заслуженное золото), а уже после отставки Зинэтулы Хайдаровича принесут России чемпионство Минска-2014.

2012

Снова сезон локаута. Снова суперзвезды на московском этапе Евротура. Снова Билялетдинов в роли главного тренера сборной. Снова три победы в трех матчах.

Пожалуй, именно после КПК-2012 Россия сильнее всего поверила в то, что мы обязательно выиграем хоккейное золото в Сочи. Потому что декабрьский турнир сложился просто идеально. Билялетдинов с Ковальчуком показали, что разногласия времен локаутного «Ак Барса» в прошлом — и звездный игрок готов играть за звездного тренера. Малкин тащил команду так же, как на золотом ЧМ-2012. Овечкин чуть ли не впервые в карьере работал не на себя, а на команду. Защита была надежна, между командными линиями был баланс.

Россия одержала три победы со счетом 14-2. И не делайте скидку на уровень Евротура. Напомню, был локаут — и на Кубок Первого канала приехала Швеция с семью участниками Олимпиады-2010 и Чехия с десятью энхаэловцами. То есть успех был грандиозным во всех отношениях. Увы, он пошел во вред. Билялетдинов поверил в свою непогрешимость. Настолько, что даже не заметил подвигов Мозякина. На КПК-2012 этот форвард классно смотрелся в звене с Малкиным (о чем вздыхали уже во время Олимпиады). В декабрьской Москве Мозякин взял пять очков, причем забивал здорово, с острейших углов и после бильярдных бросков в минимальный зазор между вратарем и штангой. То есть на мастерстве. Которое не убедило главного тренера ни тогда, ни в сезон сочинской Олимпиады.

Мало кто знает еще одну историю, связанную с тем Кубком Первого канала. На нем могла сыграть суперзвездная сборная Канады — с Торнтоном, Нэшем и Кросби. ФХР вела активную работу, чтобы пригласить топ-соперника. К сожалению, не получилось — из-за жадности профсоюза игроков НХЛ. Дональд Фер заявил президенту канадской федерации Бобу Николсону, что за участие Канады в Евротуре придется заплатить десятки миллионов долларов. На этом все и закончилось. Хотя, казалось бы, временно безработным звездам Канады ничто не мешало прилететь в Россию и просто поиграть в хоккей.

Не знаем, помогла б такая встреча сборной России. Консерватор Билялетдинов даже после провала на ЧМ-2013 не пересмотрел ни тактические, ни кадровые приоритеты. Но вот болельщики вспоминали бы матч в формате «лучшие с лучшими» еще долго.

Очередной Кубок Первого канала пройдет в Москве на «ЦСКА Арене» с 15 по 18 декабря. Сборная России сыграет два матча 17 декабря в 14.30 против Казахстана и 18 декабря в 14.30 против Белоруссии.