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Жамнов одержал первую победу на посту главного тренера сборной России

21:11
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Сборная России победила со счетом 4:3 команду Канады в матче открытия Кубка Первого канала — второго этапа Евротура.

Это был первый официальный матч для Алексея Жамнова на посту главного тренера национальной команды.

В конце сентября глава ФХР сообщил, что главным тренером национальной команды станет Олег Знарок, с которым федерация собирается подписать контракт. Позднее на этот пост был утвержден Алексей Жамнов.

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Иван Шитик все материалы автора
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