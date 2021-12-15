Жамнов одержал первую победу на посту главного тренера сборной России
21:11
Сборная России победила со счетом 4:3 команду Канады в матче открытия Кубка Первого канала — второго этапа Евротура.
Это был первый официальный матч для Алексея Жамнова на посту главного тренера национальной команды.
В конце сентября глава ФХР сообщил, что главным тренером национальной команды станет Олег Знарок, с которым федерация собирается подписать контракт. Позднее на этот пост был утвержден Алексей Жамнов.
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