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Жамнов оценил, сколько игроков с Кубка Первого канала могут попасть в сборную России на Олимпиаду

19:15
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Главный тренер сборной России Алексей Жамнов ответил на вопрос, сколько игроков с Кубка Первого канала могут попасть в состав на Олимпиаду

— Сколько игроков из этой сборной могут попасть на Олимпиаду в случае поездки игроков НХЛ? У вас есть уже понимание?

— Понимание у нас есть. Вы поймите правильно, все будет зависеть от НХЛ. В данной ситуации я не дам предпочтения игроку НХЛ или КХЛ, кто будет сильнее на данном этапе, при подготовке к олимпийским играм непосредственно, тот и поедет. У каждого, из тех кандидатов, кого мы просмотрели, плюс те ребята, которые не участвовали из-за травм, также есть кандидаты, которых мы не вызвали, потому что мы их знаем. Мы будем следить за каждым.

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Надежда Тонконог все материалы автора
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