Главный тренер сборной России Алексей Жамнов объяснил решение снять вратаря в овертайме матча Кубка Первого канала с Финляндией (2:3 ОТ).

— Прокомментируйте овертайм. С какими мыслями и посылом вы снимали вратаря в той ситуации?

— Посыл был один — выиграть. Буллиты есть буллиты, а здесь есть возможность. Сергей Федоров практикует это у себя в клубе в ЦСКА, ну вот мы решили попробовать. Просто, единственное что, в этой ситуации все-таки сказалась концентрация. Вы поймите правильно, 4 игры за 5 дней, ротация, не ротация, ну все равно накладывается усталость. Надо отдать должное игрокам. Мы старались держать темп сегодня. Ясно, что с этой командой очень тяжело играть, потому что играть чисто в оборонный хоккей и строить свою игру на контратаках. А по поводу овертайма, знаете, просто мы хотели выиграть, выиграть этот матч. Но сложилось так. У меня нет претензий ни к одному хоккеисту за весь этот турнир. Ребята полностью отдавались, отдавались в каждом матче. Мы прекрасно понимали, что дали им очень много информации, как мы хотим играть, что мы будем требовать от них в дальнейшем. Ребята все старались выполнять. Вы сами прекрасно понимаете, что за один такой скоротечный турнир все можно попробовать только в играх. Что мы и сделали.

— Допускаете ли вы, что снятие вратаря можно сделать на олимпийском турнире? Если нет, зачем нужно было это делать на подготовительном турнире?

— Почему нельзя попробовать? Я еще раз говорю, у нас был шанс выиграть этот матч даже в овертайме, мы решили попробовать, рискнуть. Ну не получилось. У нас задача изначально стояла выиграть турнир и просмотреть всех тех кандидатов, которых мы вызвали. Мы смотрели их в разных ситуациях. Это для нас было главной задачей — проверить всех. Давайте на олимпиаде играть и заменять вратаря. Ну, давайте доживем до этого времени, а там будет понятно (улыбается).