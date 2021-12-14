Главный тренер сборной России Алексей Жамнов ответил на вопрос о стиле, которого будет придерживаться команда.

— Коротко я это не объясню, если честно. У нас был только один день. Надеюсь, что ребята услышали наши идеи. Надеюсь, завтра вы все это увидите. Это долгий процесс. За один день все не донести игрокам. Мы прекрасно понимаем, что, когда много информации, не все получается сразу. Мы стараемся потихоньку объяснять игрокам, что мы от них требуем. Постараемся все показать завтра и в последующих матчах. Раньше все время говорили, что сборная России играет в тотальный доминирующий хоккей. Мы постараемся больше играть в атаке, — заявил тренер.

С 15 по 19 декабря в Москве пройдет Кубок Первого канала-2021 по хоккею — второй этап Еврохоккейтура. Сборная России сыграет с командами Канады, Швеции, Чехии и Финляндии.