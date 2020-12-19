Фигуристка и чемпионка мира 2019 года Алина Загитова рассказала о своей любви к хоккею.

«Когда мама была беременна мной, то я уже ходила на хоккей, — сказала Загитова в эфире Певрого канала. — Родители говорили, что думали, что будет мальчик. И хотели отдать его в хоккей, — сказала Загитова в эфире Первого канала. — Но появилась я. И пошла в фигурное катание. Так получилось, что моя жизнь все равно связана со льдом.

Я пробовала. Папа дала клюшку, обмундирование. Я поехала и упала пару раз. Было больно. Я думала, будет легче.

Ни для кого не секрет, что сейчас хоккеисты берут уроки у фигуристов. Мне было бы интересно посмотреть, как они выполняют некоторые упражнения?"

Отец Алины провел долгую спортивную карьеру, но большего успеха он добился после ее окончания. Так, в сезоне-2015/2016 Ильназ занимал пост главного тренера команды «Ижсталь», с которой выиграл серебро ВХЛ (второго по силе дивизиона России). В 2019-м Загитов возглавил клуб МХЛ «Ирбис», входящий в систему «Ак Барса».