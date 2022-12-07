Якушев ждет от сборной России победы на Кубке Первого канала

Двукратный олимпийский чемпион, член правления Федерации хоккея России Александр Якушев заявил, что ждет победы от сборной России на Кубке Первого канала.

«Жду не только победы от нашей сборной, но и добротной, уверенной, красивой и результативной игры. Впервые нас с вами ждет в декабре сразу два турнира — в обычном формате и в формате 3х3. В общем, нас с вами ждет много интересных событий в ближайшее время», — сказал Якушев.

Кубок Первого канала пройдет на столичной «ЦСКА-Арене» с 15 по 18 декабря с участием сборных России, Белоруссии и Казахстана.

Также в рамках турнира пройдут соревнования в хоккейной дисциплине 3х3.