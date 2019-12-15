Якуб Ержабек — об инциденте с гимном: «Снимаю шляпу перед фанатами за то, как они отреагировали»
15 декабря 2019, 23:41
Защитник сборной Чехии Якуб Ержабек прокомментировал инцидент с гимном на матче Кубка Первого канала.
Организаторы по ошибке включили вместо чешского гимна казахстанский.
— Мы немного озадаченно посмотрели друг на друга, когда поставили другой гимн, — приводит слова Ержабека idnes.cz. — Я не знаю, что это был за гимн. И я должен снять шляпу перед фанатами за то, как они отреагировали.
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