Вячеслав Войнов: «Хорошая игра в атаке и не очень хорошая в обороне»

Защитник сборной России Вячеслав Войнов оценил игру команды в матче Кубка Первого канала против Чехии (4:3 Б).

— В плане системы пришлось полностью меняться. Но я в этот хоккей уже играл. С тренерами пообщались — в принципе, проблем не было, — приводит слова Войнова официальный сайт «Авангарда».

— С чем связываешь такую высокую результативность что в первом, что во втором матче сборной?

— Хорошая игра в атаке и не очень хорошая в обороне. Много брака в передачах. Из-за этого много пропускаем. Смысл даже не в том, что мы чего-то не понимаем. Все ясно в плане игры. Много брака в передачах, это нужно исключать.

— Сегодня был момент, когда вели в счете, когда уступали... Какой момент в игре, на твой взгляд, стал определяющим?

— Не могу назвать. Старались все время быть в тонусе, все понимали, что нужно выигрывать, не надо убирать ногу с педали газа. Но получилось иначе. Расстроились, что упустили преимущество в два гола, затем старались вернуться в игру.

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