Хоккей
Кубок Первого канала
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы
Главная
Хоккей
Кубок Первого канала

Сегодня, 16:28

Фетисов заявил, что сборная легионеров КХЛ на Кубке Первого канала напоминает Матч звезд НХЛ

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов ответил на вопрос о предстоящем Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге.

Участниками турнира станут четыре команды: «Россия 25», национальные сборные Белоруссии, Казахстана и сборная мира КХЛ — команда, собранная из иностранных игроков, выступающих в КХЛ.

«Посмотрим. Хорошо, если такие вещи создаются в выставочных играх. Напоминает Матч всех звезд НХЛ, когда североамериканцы играют против европейцев. Я, кстати, два раза в таких матчах принимал участие. Кубок Первого канала — турнир традиционный, всегда вызывает интерес. Посмотрим, какой уровень соревновательности будет на Кубке», — сказал Фетисов Legalbet.ru.

Кубок Первого канала-2024 по хоккею пройдет на «СКА-Арене» с 12 по 15 декабря.

Источник: Legalbet.ru
КХЛ
Вячеслав Фетисов
Читайте также
Белоусов заявил о срыве планов ВСУ на 2025 год
Команду Семака уравняли со «Спартаком». Что происходит в «Зените»
Захарова сравнила реакцию Зеленского на пуск ракеты «Орешник» с поведением ребенка
Два фаната «Спартака» ограбили 16-летнего болельщика «Динамо»
Как «Зенит» и другие клубы РПЛ выступили бы в топ-5 чемпионатов Европы
Кто и как планирует «мир» на Украине. Разбор
Популярное видео
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Трансферы «Авангарда», почему не приехал Рирден, Разин vs журналисты
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сопин — о сборной легионеров на Кубке Первого канала: «Я не против. Делаем все для развития хоккея в России!»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости