Фетисов заявил, что сборная легионеров КХЛ на Кубке Первого канала напоминает Матч звезд НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов ответил на вопрос о предстоящем Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге.

Участниками турнира станут четыре команды: «Россия 25», национальные сборные Белоруссии, Казахстана и сборная мира КХЛ — команда, собранная из иностранных игроков, выступающих в КХЛ.

«Посмотрим. Хорошо, если такие вещи создаются в выставочных играх. Напоминает Матч всех звезд НХЛ, когда североамериканцы играют против европейцев. Я, кстати, два раза в таких матчах принимал участие. Кубок Первого канала — турнир традиционный, всегда вызывает интерес. Посмотрим, какой уровень соревновательности будет на Кубке», — сказал Фетисов Legalbet.ru.

Кубок Первого канала-2024 по хоккею пройдет на «СКА-Арене» с 12 по 15 декабря.