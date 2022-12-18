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Сегодня, 18:16

Вудкрофт — о переходе игроков минского «Динамо» в топ-клубы: «В КХЛ надо быть готовым ко всему»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Главный тренер сборной Белоруссии Крэйг Вудкрофт ответил на вопрос о повышении спроса на игроков минского «Динамо» после победы на Кубке Первого канала.

Сегодня, 18 декабря белорусы победили Россию (5:4 Б) в решающем матче на турнире. Крэйг Вудкрофт совмещает работу в сборной и в минском «Динамо».

— Не переживаете, что после победы на Кубке Первого канала возрастет интерес топ-клубов КХЛ к хоккеистам минского «Динамо», и их могут забрать у вас?

— Конечно, хочется верить, что этого не случится. Но в КХЛ надо быть готовым ко всему. Надеюсь, что руководство нашей команды верит в нас и наших игроков. Сейчас мы думаем о том, как усилить состав, а не о том, чтобы отпустить кого-то.

Минское «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ с 42 очками в 40 матчах.

Хоккей
КХЛ
Сборная Белоруссии по хоккею
ХК Динамо (Минск)
Крэйг Вудкрофт
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