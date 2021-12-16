Вратарь сборной Швеции Хелльберг: «Обидное поражение, но я доволен игрой нашей команды»

Вратарь сборной Швеции Магнус Хелльберг высказался о поражении команды в матче Кубка Первого канала против России (0:1).

«Всегда тяжело играть против России в Москве. Знали, что с самого начала соперник будет играть агрессивно. Но мы выстояли, дали достойный бой. Было много шансов у обеих команд, мы тоже могли победить. Обидное поражение, но я доволен игрой нашей команды. Сегодня было весело», — заявил Хелльберг.

Также он поделился мнением о форме российской команды.

«Форма сборной СССР прекрасна. Она мне очень понравилась. Я еще вчера написал своим русским друзьям, что она отличная».

Хелльберг считает, что у него хорошие шансы на попадание в сборную на Олимпиаду в Пекине.

«Представлять свою сборную на Олимпиаде — это мечта. Думаю, у меня хорошие шансы на попадание в команду, если я просто буду показывать свою игру. Посмотрим, поедут ли игроки из НХЛ, я в любом случае буду выкладываться максимально.

У нас действительно хорошие игроки в НХЛ, все в Швеции хотят, чтобы они приехали. Но и без них олимпийский турнир очень важен для нашей страны. Так что мы думаем только о том, чтобы завоевать место в составе».