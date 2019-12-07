Вместо Яруллина в сборную на Кубок Первого канала вызван Антипин
19:51
Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин не поможет сборной России на предстоящем Кубке Первого канала, информирует пресс-служба ФХР.
Вместо него в национальную команду вызван защитник магнитогорского «Металлурга» Виктор Антипин. В этом сезоне 27-летний россиянин набрал 9 (2+7) очков в 37 матчах регулярного чемпионата КХЛ.
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?В составе национальной сборной России на Кубок Первого канала замена: вместо получившего повреждение защитника Альберта Яруллина на сбор вызван Виктор Антипин. #снамироссия #краснаямашина— Хоккей России (@russiahockey) December 7, 2019
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