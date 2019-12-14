Владислав Третьяк: «Немного не хватает мастерства при реализации моментов»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк оценил выступление сборной России на Кубке Первого канала. В первых двух матчах россияне сначала проиграли Швеции (3:4), а потом одолели Чехию (4:3 Б).

— Все для болельщиков сделали, вот это был хоккей, — цитирует Третьяка ТАСС. — Немного не хватает мастерства при реализации моментов, но это все наживное. Главное, что почувствовали победу, состав неплохой, надо еще работать, конечно. Главный тренер Алексей Кудашов сказал, чтобы ребята забыли об этой игре, завтра ждет основной матч.

Да, много пропускаем. У команды бывают промахи в защите, но вратарь должен подчищать, сегодня Сорокин хорошо сыграл. Вратарь — это полкоманды.

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