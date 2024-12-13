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Плющев: «Сборная мира КХЛ не утруждала себя в матче со сборной России»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев раскритиковал сборную мира КХЛ за отношение к делу в матче Кубка Первого канала с командой «Россия 25» (4:1).

«Сборная России сыграла грамотно, аккуратно, спокойно вела игру. Инициатива на протяжении всего матча была за нашими ребятами. Они создали много моментов, и, к сожалению, не все были реализованы. Но были интересные острые атаки. В этом матче в первую очередь сыграл характер наших ребят. Переполненные трибуны, сказочная площадка, сказочный стадион — все это накладывает дополнительную ответственность на хозяев площадки.

Сборная мира начала матч неплохо, но затем она решила не утруждать себя. Иностранные хоккеисты КХЛ не правы в этом плане. В этом матче на них смотрели тренеры, скауты наших клубов, которые предоставляют им работу. Видимо, они боялись получить травмы. Было видно, что через не могу они точно не играли», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Источник: ВсеПроСпорт
Хоккей
Владимир Плющев
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