Валерий Каменский: «На Кубке Первого канала сборная России прибавляла от матча к матчу»

Вице-президент КХЛ, президент Федерации хоккея Московской области, член Тройного золотого клуба ИИХФ Валерий Каменский заявил, что в игре против финнов сборная России (0:2) показала свой лучший хоккей на турнире.

— От Кубка Первого канала всегда мы ждем победы, но, к сожалению, в этот раз выиграть турнир не удалось. Шведы нас обошли, благодаря выигранному у нас матчу. Вообще, сборная России от матча к матчу прибавляла. Со шведами прозевали первый период, с чехами — второй, а с финнами одинаково сконцентрировано провели все шестьдесят минут. В заключительной встрече сыграли здорово. Очень понравилась на турнире наша первая тройка Шипачев-Капризов-Григоренко. Понравился Сорокин. Его игра придала уверенность защитникам. Кубок Первого канала — это один из этапов подготовки к чемпионату мира. Впереди еще два этапа Евротура. Турнир позволяет тренерам проверять многих кандидатов. Возможно, предстоящий молодежный чемпионат мира откроет нам юных звезд, и может кому-то доведется поехать на третий или четвертый этап Евротура в составе национальной команды. Хотел бы вернуться к заключительному матчу с финнами. Хоккей на футбольном стадионе при таком количеству публики — настоящий праздник. Скоро на этом же стадионе пройдет матч КХЛ между СКА и ЦСКА?. Думаю, там тоже, как и сегодня будет аншлаг.