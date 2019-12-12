Вадим Шипачев: «Спасибо шведу, что разбудил меня в первой смене»

Лучший игрок сборной России нападающий Вадим Шипачев в матче Кубка Первого канала против Швеции (3:4) подвел итоги встречи.

— Вышли, эмоции перехлестнули, все-таки дома играем. Хотели здорово начать, что сыграло с нами злую шутку. Начали нервничать, не контролировали игру.

— Что сказал вам главный тренер в первом перерыве?

— Надо лучше играть. Что он еще может нам сказать, когда мы «горим»? Все ребята очень старались, потом перехватили инициативу, но уже не смогли догнать шведов.

— Вас признали лучшим игроком в составе сборной России. Хотелось показать себя именно здесь?

— Что выступление за сборную, что за клуб для меня любимая работа. Я хочу выполнять ее здорово. Иногда получается, иногда — нет. Это другой вопрос. Сегодня играли классно, ребята в звене хорошо помогали. Получилось забить голы, но этого не хватило до победы, поэтому мы все сыграли не очень.

— Четвертая шайба шведов психологически подломила?

— Нет, мы и в конце матча старались, но у шведов здорово сыграл вратарь. Нам немножко не повезло.

— Насколько отличается уровень КХЛ от Евротура?

— У нас и сегодня было много моментов. Просто шайба не шла. Нечего больше сказать.

— Что не получилось в большинстве?

— Провели вместе всего полторы тренировки. Пробуем разные варианты. Есть и положительные моменты, и не очень. Будем работать, чтобы улучшать взаимопонимание.

— Быстро нашли общий язык с Капризовым и Григоренко?

— Это получается не так быстро. Когда ребята здорово играют, то с ними хорошо взаимодействовать.

— Вы здорово действовали в силовой борьбе, в несвойственной для себя манере.

— Меня разбудили в первой смене. Спасибо шведу, красавец. Стало полегче играть. (Михаил Зислис)