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Сегодня, 15:09

В рамках Кубка Первого канала пройдет международный турнир 3x3

Иван Торопцев
Корреспондент
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В рамках Кубка Первого канала пройдет международный турнир по хоккею 3x3, сообщает официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР).

В турнире примут участие сборные России, Белоруссии, Казахстана и Китая. Россия станет первой в мире страной-организатором международного турнира по хоккею 3x3 среди национальных сборных.

Матчи состоять из трех периодов по 7 минут, в случае ничьей будет проводиться серия бросков для определения победителей. При нарушениях правил вместо удаления будет назначаться штрафной бросок. По регламенту пробросы не будут фиксироваться, силовые приемы запрещены.

Турнир пройдет 16 декабря и начнется в 19.00 (мск).

Кубок Первого канала будет проводиться в Москве с 15 по 18 декабря. В турнире примут участие сборные России, Казахстана и Белоруссии.

Источник: https://fhr.ru/news/item/97151/
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