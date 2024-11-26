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Сегодня, 10:25

В пресс-службе «СКА Арены» рассказали о подготовке к Кубку Первого канала

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На петербургской «СКА Арене» установили борт отечественного производства, он заменил световой борт, пострадавший в результате пожара в июне 2024 года.

«Особой сложности при подготовке арены к турниру не было. Летом возгорание внутри самой арены было на площади 15 квадратных метров, и мы заменили сгоревшую часть трибун. Больше по времени заняла замена борта, потому что мы решили заменить его целиком. У нас был медийный борт, который фактически составлял из себя сплошную световую панель, и именно в ней произошло короткое замыкание. Это был борт итальянского производства, самый новейший, технологичный. Поэтому, чтобы исключить предпосылки повторения такой истории, целиком поменяли борт на стандартный, который есть на всех ледовых площадках. И здесь была проблема не в технологии замены — борт монтировался достаточно быстро, в течение нескольких дней», — цитирует представителя «СКА-Арены» ТАСС.

С 12 по 15 декабря дворец примет Кубок Первого канала по хоккею с участием команд «Россия 25», Белоруссии и Казахстана, а также сборной легионеров Фонбет — КХЛ, которую возглавят канадцы Майк Кинэн и Майк Пелино.

В последний раз арена из хоккейных матчей принимала игры СКА в Кубке Гагарина весной 2024 года. В июне стало известно о пожаре на территории комплекса, в результате были повреждены чаша стадиона и трибуны.

Источник: ТАСС
Хоккей
КХЛ
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