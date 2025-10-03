Хоккей
Сегодня, 08:46

В Кубке Первого канала сыграют сборные Казахстана и Белоруссии

Сергей Разин
корреспондент

Первый вице-президент Федерации хоккея России и главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал, какие команды сыграют на Кубке Первого канала.

«На Кубке Первого канала сыграют три команды: «Россия 25», национальные сборные Белоруссии и Казахстана. Наша команда проведет свои матчи в субботу и воскресенье. В остальные дни мы готовим для Новосибирска обширную программу. В хоккейный праздник войдут турнир в формате 3х3, международный детский турнир с участием лучших команд России, Белоруссии и Казахстана, мастер-классы игроков и тренеров нашей сборной для детей-любителей на открытой площадке, соревнование по адаптивному хоккею, автограф-сессии и многое другое», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

Ранее стало известно, что сборная мира, составленная из иностранных игроков КХЛ, не примет участие в турнире.

Кубок Первого канала пройдет в Новосибирске с 8 по 14 декабря.

Источник: ТАСС
Сборная Белоруссии по хоккею
Сборная Казахстана по хоккею
Сборная России по хоккею
Роман Ротенберг
