В Кубке Первого канала сыграют сборные Казахстана и Белоруссии

Первый вице-президент Федерации хоккея России и главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал, какие команды сыграют на Кубке Первого канала.

«На Кубке Первого канала сыграют три команды: «Россия 25», национальные сборные Белоруссии и Казахстана. Наша команда проведет свои матчи в субботу и воскресенье. В остальные дни мы готовим для Новосибирска обширную программу. В хоккейный праздник войдут турнир в формате 3х3, международный детский турнир с участием лучших команд России, Белоруссии и Казахстана, мастер-классы игроков и тренеров нашей сборной для детей-любителей на открытой площадке, соревнование по адаптивному хоккею, автограф-сессии и многое другое», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

Ранее стало известно, что сборная мира, составленная из иностранных игроков КХЛ, не примет участие в турнире.

Кубок Первого канала пройдет в Новосибирске с 8 по 14 декабря.