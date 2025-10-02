В КХЛ рассказали, почему сборная мира не сыграет на Кубке Первого канала-2025

«Благодарим наших игроков и Федерацию хоккея России за участие в Кубке Первого канала-2024, который проходил в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене». После рассмотрения плана подготовки и формирования команды на турнир 2025 года было определено, что участие сборной мира КХЛ в Кубке Первого канала не может быть реализовано в запланированном виде. После консультаций с ФХР было принято решение о неучастии сборной мира КХЛ. Желаем федерации провести новый турнир на высоком уровне», — цитирует пресс-службу КХЛ ТАСС.

Команда дебютировала на Кубке Первого канала-2024, который проходил в Санкт-Петербурге. Тогда сборная мира заняла третье место с 2 очками, одержав единственную победу в матче со сборной Казахстана (3:1).

В этом году турнир пройдет в Новосибирске с 11 по 14 декабря.