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В Белоруссии выразили недовольство судейством матча с «Россией 25» в Кубке Первого канала

Алина Савинова
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Бывший руководитель Федерации хоккея Белоруссии, а ныне сенатор Дмитрий Басков считает, что судьи подарили победу «России 25» в матче с белорусами в Кубке Первого канала.

Игра команд прошла в субботу, 14 декабря, и завершилась со счетом 4:3 ОТ в пользу российских хоккеистов. По ходу матча Белоруссия получила шесть малых штрафов, Россия — один.

«В первом периоде мы практически не давали сопернику играть в нашей зоне обороны, много атаковали. Судьи тоже постарались сделать праздник для зрителей. Играли бы при другом судействе, расклад был бы совсем другим, как и счет на табло», — цитирует Баскова пресс-служба ФХРБ.

Нападающий &laquo;России 25&raquo; Илья Сафонов у&nbsp;ворот сборной Белоруссии (4:3 ОТ). Россия с огромным трудом вырвала победу у Белоруссии. Команда Квартальнова шокировала наших тремя голами за минуту

«Россия 25» набрала 4 очка за два матча и занимает первое место в таблице турнира. Белоруссия с 3 очками располагается на второй строчке.

В воскресенье, 15 декабря, россияне встретятся с казахстанской командой, белорусы — со сборной легионеров КХЛ.

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