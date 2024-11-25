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Третьяк заявил, что «СКА-Арена» готова к проведению Кубка Первого канала

Камила Абдурахманова
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что «СКА-Арена» готова к тому, чтобы принять Кубок Первого канала в декабре.

Турнир пройдет 12-15 декабря в Санкт-Петербурге. В соревнованиях примут участие команда «Россия 25», сборные Белоруссии и Казахстана, а также сборная легионеров КХЛ.

«Там больше арена, ожидается большой зрительский интерес, ожидается команда из иностранных игроков. Тем более построили хороший дворец, столько тот стадион не вмещает. По арене были некоторые вопросы, сейчас они сняты, федерация проверила, что арена готова принять Кубок Первого канала», — рассказал Третьяк ТАСС.

«СКА-Арена», самый большой хоккейный дворец в мире, была построена в 2023 году. В декабре того же года на ней прошли первые официальные соревнования — игры Матча звезд КХЛ. 11 февраля состоялся первый матч КХЛ: СКА одержал победу над «Сочи» (8:1). А уже 1 марта был установлен мировой рекорд посещаемости хоккейных арен: матч первого раунда плей-офф КХЛ между СКА и «Торпедо» из Нижнего Новгорода собрал 23 905 зрителей.

9 июня на территории «СКА-Арены» произошло возгорание. В результате пожара были повреждены чаша стадиона и трибуны. Из-за этого инцидента хоккейный клуб СКА проводит домашние матчи сезона КХЛ -2024/25 в Ледовом дворце.

Источник: ТАСС
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Владислав Третьяк
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