Третьяк посетовал на отсутствие стабильности у российских вратарей из КХЛ

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказал мнение, что российские вратари из клубов КХЛ не отличаются стабильностью, в отличие от голкиперов из НХЛ.

«Посмотрим, кто проявит себя из них на Кубке Первого канала, — цитирует ТАСС Третьяка. — Как известно, вратарь — 60% успеха, и, к сожалению, те вратари, на которых мы надеемся, показывают неровный, нестабильный результат, а вратаря оценивают по стабильности в матчах. [Сергей] Наумов (тренер вратарей сборной России. — Прим. «СЭ»), надеюсь, подскажет им. Если игроки НХЛ поедут на Олимпиаду, то проблем с вратарями у нас не будет».

В сборную России на Кубок Первого канала приглашены вратари Иван Федотов (ЦСКА), Александр Самонов (СКА) и Тимур Билялов («Ак Барс»).

В среду, 15 декабря, Россия проведет стартовую встречу домашнего турнира с Канадой.