Третьяк оценил игру сборной России под руководством Жамнова на домашнем этапе Евротура

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил игру сборной России на Кубке Первого канала.

«Тяжелые, но интересные матчи. Особенно интересной для болельщиков, конечно, была встреча с Канадой. В каком бы состоянии команды ни были, их игра всегда вызывает особый интерес. Почти вся страна говорит об этой победе. Может быть, такой финал нас ждет и на Олимпиаде. Второй матч турнира против Швеции сложился тяжелее. Шведский вратарь играл хорошо. Соперник был посвежее — все-таки мы проводили второй матч за два дня, это сказывалось. Ошибки есть. Но тренеры знают, что делать. Самое главное — две победы. Это очень хорошо.



Кто из этой команды может попасть на Олимпиаду? Сейчас не хотел бы никого выделять. Оценки пусть дают тренеры. Не все получается, но ребята стараются. Самое главное — есть дух, желание биться за команду. Изнутри заметно, что коллектив сплоченный, живет, как семья», — приводит «РБК Спорт» слова Третьяка.

В первом матче Кубка Первого канала сборная России обыграла Канаду (4:3), во второй встрече российская команда под руководством Алексея Жамнова выиграла у Швеции (1:0). Сегодня, 18 декабря россияне проведут третий матч на турнире против Чехии, начало — в 15.30 (мск).