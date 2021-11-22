Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк надеется, что Кубок Первого канала смогут посетить больше зрителей.

«Будем следовать установленным правилам по безопасности в условиях коронавируса. Надеемся, что после 1 декабря будут послабления.

Жду, что уже Жамнов со своим штабом определятся с кандидатами, которые будут близки к участию в Олимпийских играх, если в Пекин не поедут игроки НХЛ. Потому что канадцы не зря попросились на Кубок Первого канала. Никто не знает, что будет в последний момент, после 10 января. Канадцы играют и у нас, и на Кубке Шпенглера, и всегда интересно с ними поиграть — это хорошая проверка для нашей команды. И на Кубок Первого канала Жамнов соберет всех сильнейших, кто сегодня есть в Континентальной хоккейной лиге», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Кубок Первого канала пройдет в Москве с 15 по 19 декабря. В нем примут участие сборные России, Швеции, Финляндии, Чехии и Канады. Матчи с командой Канады не будут учитываться в зачете Евротура.