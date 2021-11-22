Третьяк надеется, что Кубок Первого канала смогут посетить больше зрителей
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк надеется, что Кубок Первого канала смогут посетить больше зрителей.
«Будем следовать установленным правилам по безопасности в условиях коронавируса. Надеемся, что после 1 декабря будут послабления.
Жду, что уже Жамнов со своим штабом определятся с кандидатами, которые будут близки к участию в Олимпийских играх, если в Пекин не поедут игроки НХЛ. Потому что канадцы не зря попросились на Кубок Первого канала. Никто не знает, что будет в последний момент, после 10 января. Канадцы играют и у нас, и на Кубке Шпенглера, и всегда интересно с ними поиграть — это хорошая проверка для нашей команды. И на Кубок Первого канала Жамнов соберет всех сильнейших, кто сегодня есть в Континентальной хоккейной лиге», — приводит слова Третьяка ТАСС.
Кубок Первого канала пройдет в Москве с 15 по 19 декабря. В нем примут участие сборные России, Швеции, Финляндии, Чехии и Канады. Матчи с командой Канады не будут учитываться в зачете Евротура.
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