Тренерский штаб сборной России поменял вратаря перед третьим периодом матча против Чехии
17:13
Тренерский штаб сборной России принял решение поменять вратаря перед третьим периодом матча Кубка Первого канала против Чехии.
Вместо Тимура Билялова на льду появился Александр Самонов.
Отметим, что за первых два периода Билялов пропустил только 1 шайбу.
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