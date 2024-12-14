Ротенберг: «Коллеги из Дубая и Абу-Даби сказали, что на «СКА Арене» атмосфера лучше, чем на чемпионате мира»

Главный тренер «России 25» и СКА Роман Ротенберг выразил восхищение «СКА Ареной» в Санкт-Петербурге, на которой с 12 по 15 декабря проходят матчи Кубка Первого канала.

— Хочу поблагодарить наших болельщиков. Полные трибуны. До слез, как люди болеют на арене, дают энергию... Коллеги прилетели из Дубая, Турции, Абу-Даби. Все сказали, что здесь лучше атмосфера, чем на чемпионате мира [по хоккею]. Не было ни одного чемпионата на таких аренах. Она («СКА Арена» — Прим. «СЭ») лучше, чем [стадионы] в США и Канаде. Взяли все лучшее [от них], собрали — и сделали самое лучшее в России.

Спасибо за поздравления! Журналисты из Бостона, видимо, снова не пришли. Они еще раз расстроились. Не пришли, и слава Богу. Нам не нужна такая отрицательная энергетика. Только положительная!

— Был план установить рекорд по посещаемости. Какой был предыдущий?

— Это цифры СКА. Как сборная мы установили рекорд. Но не установили рекорд на крытых аренах в мире. Давайте все вместе поработаем, чтобы установить. Рекорд? Первая игра клуба СКА против «Сочи» на новой арене.

Коллеги из Дубая, Турции и других стран просто в шоке! Такой арены нет на сегодняшний день. Что-то похожее есть в Эдмонтоне, Детройте. В Европе такого даже близко нет.

«СКА Арена» — крупнейший хоккейный стадион в мире. Он вмещает 21 500 зрителей.