Нападающий сборной России Сергей Толчинский ответил на вопросы журналистов после победы над Чехией (4:1) на Кубке Первого канала.

— Доволен игрой, — сказал Толчинский. — Первый матч, эмоции — колоссальные. Всегда мечтал сыграть за сборную. Наше звено неплохо играло, но все равно сказалось, что у меня был первый матч за сборную. Не сказать, что нервничал. Немного торопился в реализации. Думаю, в клубе я бы сыграл по-другому.

Никита Сошников — классный игрок, мастер. И катание, и техника — все при нем. Никаких сложностей в звене с ним не было. Возможно, в первом периоде было тяжеловато — я немного привыкал к игре, к атмосфере. Начиная со второго периода, взаимодействия наладились. Мы много смен провели в чужой зоне.

Жалко, что из-за коронавируса пришли не все болельщики, а только 25 процентов. Все равно чувствуется атмосфера. В детстве ходил на матчи сборной России, видел картину с трибуны. А сейчас стоишь на гимне и проживаешь все это.

Если сравнить с моим первым сезоном в КХЛ, чувствую, что показываю другой хоккей. Прогресс подталкивает развиваться еще больше. Понимаю, что всегда можно совершенствоваться. Вызов в сборную — очередная ступень. Не хочется останавливаться на этом. Конечно, хотелось бы попасть на чемпионат мира. Думаю, все игроки в сборной — кандидаты на этот турнир. Будут стараться показывать свой лучший хоккей на протяжении остатка сезона, чтобы увеличить свои шансы.

(Михаил Скрыль)