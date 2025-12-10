Ахияров — о Кубке Первого канала: «Это принципиальные игры для нас»

Защитник сборной «Россия 25» и «Сибири» Тимур Ахияров рассказал о подготовке к Кубку Первого канала.

— Насколько неожиданным оказался вызов в сборную?

— Вызов в сборную был ожидаем. Меня еще Виктор Меркулов (генеральный менеджер «Сибири». — Прим. «СЭ») предупреждал, что, возможно, меня вызовут в сборную. И вот это случилось. На самом деле, очень круто быть здесь.

— Кубок Первого канала проходит в Новосибирске, придает ли это дополнительную мотивацию?

— Ну, конечно, это для меня очень важно. И в целом для Новосибирска это очень большое событие. Думаю, что мы будем показывать результаты.

— С чего началась работа в сборной?

— Форму выдали сразу (смеется). Это было первое. На следующий день была уже тренировка, тренировочный процесс. Во вторник занимались, все аспекты того, что от нас требует тренерскую штаб, мы выполняли. Перед тренировкой посмотрели видео достаточно долго, чтобы за короткий срок понять, что от нас требуется.

— В сборных Казахстана и Белоруссии, наверное, тоже много знакомых. Насколько эти соперники принципиальны?

— В нынешнее время — да, это принципиальные игры для нас. И с белорусами — у них очень сильная команда собралась. И с Казахстаном тоже, конечно.

Кубок Первого канала пройдет с 11 по 14 декабря в спортивном комплексе «Сибирь-Арена» в Новосибирске.