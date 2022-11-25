Стало известно расписание матчей Кубка Первого канала по хоккею

Федерация хоккея России (ФХР) на официальном сайте опубликовала расписание матчей Кубка Первого канала. Количество участников сократилось до трех команд.

Также впервые в истории хоккея в рамках соревнований пройдет международный турнир в формате «3 на 3» с участием сборных России, Белоруссии, Казахстана и Китая.

Все матчи будут проходить в «Парке легенд» на ЦСКА-Арене.

Расписание турнира

15 декабря (четверг)

19:30 Белоруссия — Казахстан

16 декабря (пятница)

Международный турнир в формате «3 на 3»

Начало в 19.00

Участвуют сборные России, Белоруссии, Казахстана и Китая

17 декабря (суббота)

14:30 Россия — Казахстан