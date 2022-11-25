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Сегодня, 17:53

Стало известно расписание матчей Кубка Первого канала по хоккею

Мария Гусева
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Федерация хоккея России (ФХР) на официальном сайте опубликовала расписание матчей Кубка Первого канала. Количество участников сократилось до трех команд.

Также впервые в истории хоккея в рамках соревнований пройдет международный турнир в формате «3 на 3» с участием сборных России, Белоруссии, Казахстана и Китая.

Все матчи будут проходить в «Парке легенд» на ЦСКА-Арене.

Расписание турнира

15 декабря (четверг)

19:30 Белоруссия — Казахстан

16 декабря (пятница)

Международный турнир в формате «3 на 3»

Начало в 19.00

Участвуют сборные России, Белоруссии, Казахстана и Китая

17 декабря (суббота)

14:30 Россия — Казахстан

18 декабря (воскресенье)
14:30 Россия — Белоруссия
Источник: https://fhr.ru/news/item/97018/
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