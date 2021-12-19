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Стало известно имя следующего главного тренера сборной Швеции

15:48
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Юхан Гарпенлев покинет пост главного тренера сборной Швеции по окончании чемпионата мира-2022 в Финляндии. На этом посту его заменит Сэм Халлам, сообщает Sportbladet.

42-летний специалист возглавлял «Векше» на протяжении последнего десятилетия. В 2015, 2018 и 2021 годах его команда выигрывала чемпионат Швеции.

Также его дважды признавали лучшим тренером чемпионата Швеции (2017 и 2018).

Гарпенлев возглавляет сборную Швеции на протяжении двух лет, а в тренерский штаб входит с 2016 года.

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Иван Шитик все материалы автора
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