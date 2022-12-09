Стал известен состав сборной Белоруссии для подготовки к Кубку Первого канала

Назван состав сборной Белоруссии для подготовки к Кубку Первого канала. В турнире также примут участие сборные России и Казахстана. 11 декабря команда проведет тренировку на «Минск-арене».

Состав сборной Белоруссии:

Вратари: Алексей Колосов, Алексей Снытко (оба — ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Максим Городецкий (ХК «Брест»).

Защитники: Кирилл Готовец (ХК «Динамо-Москва», КХЛ), Сергей Сапего, Илья Сушко, Дмитрий Дерябин (все — ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Владислав Еременко (ХК «Металлург Мг», КХЛ), Павел Денисов (ХК «Северсталь», КХЛ), Даниил Бокун (ХК «Торпедо», КХЛ), Павел Воронов (ХК «Металлург Нк», ВХЛ), Тимофей Ковгореня, Максим Глинский, Константин Волочко, Кирилл Гришков (все — ХК «Динамо-Шинник», МХЛ), Олег Пожиган (ХК «Шахтер-Солигорск»), Кирилл Стремоухов (Белоруссия U18, Высшая лига).

Нападающие: Владимир Алистров, Виталий Пинчук, Вадим Мороз, Никита Пышкайло, Роман Горбунов, Игорь Мартынов, Валентин Демченко, Егор Игнатенко, Мирослав Михалев (все — «Динамо-Минск», КХЛ), Шейн Принс (ХК «Спартак», КХЛ), Владислав Кодола, Максим Сушко, Александр Скоренов (все — ХК «Динамо-Москва», КХЛ), Василий Филяев (ХК «Горняк-УГМК, ВХЛ), Егор Чезганов (ХК «Химик» Воскресенск, ВХЛ), Даниил Сотишвили, Егор Клавдиев, Иван Аношко, Степан Звягин (все — ХК «Динамо-Шинник», МХЛ), Сергей Кузнецов, Илья Спат (оба — ХК «Металлург-Жлобин»), Арсений Ковгореня (ХК «Юность-Минск»).

Турнир пройдет в Москве с 15 по 18 декабря.

6 декабря сборная России также объявила состав на Кубок Первого канала.