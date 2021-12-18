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Стал известен состав Чехии на матч с Россией

14:52
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Состав сборной Чехии на матч Кубка Первого канала против России. Начало встречи в 15.30 по московскому времени.

Состав российской сборной на игру можно посмотреть по этой ссылке.

Сборная Чехии:

Вратари: Роман Вилл (Шимон Грубец)

Либор Шулак — Якуб Ержабек, Микаэль Фролик — Ян Коварж — Милан Гулаш;

Давид Мусил — Либор Скотка, Владимир Соботка — Микаэль Шпачек — Михал Ржепик;

Лукаш Клок — Якуб Крейчик, Андрей Нестрашил — Лукаш Седлак — Томаш Гика;

Филип Пирохта, Якуб Флек — Лукаш Яшек — Матей Блумел, Адам Мусил.

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