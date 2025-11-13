Хоккей
Сегодня, 17:58

Стал известен окончательный состав сборной России на Кубок Первого канала

Руслан Минаев

Тренерский штаб сборной России объявил окончательный состав национальной команды на Кубок Первого канала. Турнир пройдет с 11 по 14 декабря в Новосибирске.

Вратари: Даниил Исаев («Локомотив»), Илья Набоков («Металлург»), Владислав Подъяпольский («Динамо» Москва), Владимир Галкин («Автомобилист»), Илья Самсонов («Сочи»).

Защитники: Александр Елесин («Локомотив»), Илья Карпухин, Никита Лямкин (оба — «Ак Барс»), Григорий Дронов, Сергей Телегин (оба — «Трактор»), Богдан Конюшков («Торпедо»), Дамир Шарипзянов, Семен Чистяков (оба — «Авангард»), Даниил Пыленков («Динамо» Москва), Дмитрий Юдин, Ярослав Бусыгин (оба — «Автомобилист»), Дмитрий Саморуков (ЦСКА), Даниил Орлов («Спартак»).

Нападающие: Егор Сурин, Георгий Иванов, Артур Каюмов, Александр Радулов, Артем Ильенко (все — «Локомотив»), Данил Аймурзин, Руслан Абросимов (оба — «Северсталь»), Илья Сафонов («Ак Барс»), Дмитрий Силантьев, Роман Канцеров («Металлург»), Виталий Абрамов, Максим Соркин, Николай Коваленко, Павел Карнаухов, Дмитрий Бучельников, Прохор Полтапов (все — ЦСКА), Максим Джиошвили («Динамо» Москва), Александр Жаровский («Салават Юлаев»), Сергей Гончарук («Торпедо»), Павел Порядин («Спартак»).

Сборная России в Кубке Первого канала сыграет с Белоруссией (13 декабря) и Казахстаном (14 декабря).

Хоккей
Сборная России по хоккею
