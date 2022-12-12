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12 декабря, 15:55

Стал известен окончательный состав сборной Белоруссии на Кубок Первого канала

Иван Шитик
Корреспондент
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Тренерский штаб сборной Белоруссии определился с окончательным составом на Кубок Первого канала.

В окончательном списке 28 хоккеистов: 3 вратаря, 9 защитников и 16 нападающих.

Вратари: Алексей Колосов, Алексей Снытко (оба — «Динамо» Минск, КХЛ), Максим Городецкий (ХК «Брест»).

Защитники: Кирилл Готовец ( «Динамо»), Сергей Сапего, Дмитрий Дерябин (оба — «Динамо» Минск, КХЛ), Владислав Еременко («Металлург», КХЛ), Павел Денисов («Северсталь», КХЛ), Павел Воронов ( «Металлург» Новокузнецк, ВХЛ), Тимофей Ковгореня, Константин Волочко, (оба — «Динамо-Шинник», МХЛ), Олег Пожиган («Шахтер» Солигорск).

Нападающие: Владимир Алистров, Виталий Пинчук, Вадим Мороз, Никита Пышкайло, Роман Горбунов, Валентин Демченко, Егор Игнатенко (все — «Динамо» Минск, КХЛ), Шейн Принс («Спартак», КХЛ), Владислав Кодола, Максим Сушко, Александр Скоренов (все — «Динамо», КХЛ), Василий Филяев («Горняк-УГМК, ВХЛ), Егор Чезганов («Химик», ВХЛ), Егор Клавдиев («Динамо-Шинник», МХЛ), Сергей Кузнецов («Металлург» Жлобин), Арсений Ковгореня («Юность).

В тренерский штаб Крэйга Вудкрофта вошли Павел Перепехин, Дмитрий Филипович. Генеральный менеджер сборной Белоруссии — Михаил Грабовский.

12 декабря белорусская сборная отправляется в Москву. Первый матч на турнире национальная сборная проведет 15 декабря. Участие в турнире помимо белорусов примут сборные России и Казахстана.

Источник: https://hockey.by/news/sobytie/news212508.html
Сборная Белоруссии по хоккею
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