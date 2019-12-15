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Состав сборной России на матч против Финляндии

14:43
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Сборная России объявила состав на матч Кубка Первого канала против Финляндии. Ранее россияне обыграли Чехию и уступили шведам.

Матч с финнами начнется в 16.00 (мск), «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

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