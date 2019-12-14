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Состав сборной России на матч против Чехии. Ворота будет защищать Сорокин

13:58
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Сборная России объявила состав на матч Кубка Первого канала против Чехии. Ворота российской команды будет защищать Илья Сорокин. По сравнению с первой игрой, матч пропустят нападающие Александр Барабанов и Дамир Жафяров.

Напомним, что в первой встрече турнира сборная России проиграла Швеции со счетом 3:4. Матч с чехами начнется в 15.00 (мск), «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

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