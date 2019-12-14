Состав сборной России на матч против Чехии. Ворота будет защищать Сорокин
13:58
Сборная России объявила состав на матч Кубка Первого канала против Чехии. Ворота российской команды будет защищать Илья Сорокин. По сравнению с первой игрой, матч пропустят нападающие Александр Барабанов и Дамир Жафяров.
Напомним, что в первой встрече турнира сборная России проиграла Швеции со счетом 3:4. Матч с чехами начнется в 15.00 (мск), «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Есть состав на матч с чехами ??— Хоккей России (@russiahockey) December 14, 2019
Стартовое вбрасывание — в 15:00 по мск: https://t.co/nPFb0qLVTg#снамироссия pic.twitter.com/ebSe4Ohupo
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