Состав сборной России на матч против Чехии. Ворота будет защищать Сорокин

Сборная России объявила состав на матч Кубка Первого канала против Чехии. Ворота российской команды будет защищать Илья Сорокин. По сравнению с первой игрой, матч пропустят нападающие Александр Барабанов и Дамир Жафяров.

Напомним, что в первой встрече турнира сборная России проиграла Швеции со счетом 3:4. Матч с чехами начнется в 15.00 (мск), «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.