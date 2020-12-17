Нападающий сборной России Никита Сошников прокомментировал победу над сборной Швеции (4:3 Б) в первом матче Кубка Первого канала.

— Перевод в первое звено воспринял нормально, — сказал Сошников. — Это рабочий процесс. Тренеры посчитали нужным. Я сначала играл с Карнауховым и Маминым, потом передвинули к Шипачеву. Поставили, играешь и отдаешь все, что есть.

— Игра с таким мастером, как Шипачев, приобретает новые краски?

— Да, вы правы. Шипачев — реальный мастер. Причем в обе стороны очень здорово играет.

— Что скажете о своем голе?

— Шведы провалились, мы побежали изначально «три в два». Потом замешкались немного на входе в зону. Вадим опять здорово отдал короткий пас Яковлеву. Я увидел, что Егор меня видит, и просто открылся под бросок. Получилось удачно попасть по воротам.

— У вас получился первый буллит, но вы не стали его повторять точь-в-точь. Почему?

— Тут детали. Когда бросаешь между ног, вратарь положит клюшку или щиток, и уже не забьешь. Шайба должна идти ровно по льду. Знал, что он будет ожидать этого. Я делал все то же самое, просто бросил под отбив. Он и не среагировал — просто попал в штангу, шайба выскочила вовнутрь, но не залетела, к сожалению.

Сейчас я наслаждаюсь временем, играя в ЦСКА и в сборной. Это то, чего я и добивался в Уфе, — сказал Сошников.

(Михаил Скрыль)