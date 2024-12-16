Соркин считает, что «СКА Арена» достойна проведения на ней чемпионата мира

Нападающий команды «Россия 25» и ЦСКА Максим Соркин рассказал о «СКА Арене».

— Что скажете о «СКА Арене»?

— Невероятная арена. Классная раздевалка. Хороший лед.

— ЦСКА уже совсем скоро будет здесь играть против СКА. Будет ли вам комфортнее играть на «СКА Арене», учитывая, что вы изнутри знаете некоторые ее нюансы?

— Не знаю, будет плюс для меня или нет. Наверное, будет небольшой. Буду немножко комфортнее себя на арене чувствовать

— «СКА Арена» достойна проведения чемпионата мира по хоккею?

— Конечно, достойна. «СКА Арена» — стадион международного уровня. Это и еще самая большая арена в мире, — сказал Соркин «ВсеПроСпорт».

С 12 по 15 декабря на «СКА Арене» состоялся Кубок Первого канала. «Россия 25» выиграла турнир, выиграв все три матча.