Скабелка будет главным тренером сборной Казахстана на Кубке Первого канала

Стал известен состав тренерского штаба сборной Казахстана на Кубок Первого канала, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Казахстана.

Команду возглавит главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка.

В тренерский штаб вошли тренеры Владимир Копать, Федор Полищук, тренер по вратарям Александр Шимин, тренер по ОФП Кирилл Легчаков и видеотренер Сергей Тамбулов.

Александр Корешков будет генеральным менеджером.

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 18 декабря в Москве.