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Сегодня, 15:50

Скабелка будет главным тренером сборной Казахстана на Кубке Первого канала

Иван Шитик
Корреспондент
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Стал известен состав тренерского штаба сборной Казахстана на Кубок Первого канала, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Казахстана.

Команду возглавит главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка.

В тренерский штаб вошли тренеры Владимир Копать, Федор Полищук, тренер по вратарям Александр Шимин, тренер по ОФП Кирилл Легчаков и видеотренер Сергей Тамбулов.

Александр Корешков будет генеральным менеджером.

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 18 декабря в Москве.

Источник: https://icehockey.kz/ru/news/opredelen-trenerskiy-shtab-sbornoy-kazakhstana-na-kubok-pervogo-kanala/
Сборная Казахстана по хоккею
Андрей Скабелка
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