Хоккей
Кубок Первого канала
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы
Главная
Хоккей
Кубок Первого канала

Сегодня, 03:29

Симашев — о выступлении на Кубке Первого канала: «Партнеры по команде говорили: «Наслаждайся моментом». У меня получилось»

Даниил Аршавский
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник ярославского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Симашев поделился своими впечатлениями от выступления за национальную команду на Кубке Первого канала и игры на «СКА Арене».

«Очень рад, что мы выиграли турнир. Для меня это особенно важно, так как я впервые попал в сборную России. Это мой первый взрослый турнир. Некоторые партнеры по команде говорили: «Наслаждайся моментом». И действительно, получилось насладиться. Каково выступать на «СКА Арене» на глазах у 20 с лишним тысяч зрителей? Когда во время гимна стоишь, замечаешь все это. Во время игры уже нет, потому что сосредоточен на происходящем на льду. Тут еще получается так, что эта арена сама по себе большая и негромкая. В Ярославле очень громкая арена. Там все звуки отражаются, болельщики кричат очень громко. При этом про арену в Питере ничего плохого не скажу. Условия шикарные для игры и подготовки», — цитируют Симашева «Известия».

Сборная России стала победительницей Кубка Первого канала, обыграв национальные команды Белоруссии (4:3 ОТ) и Казахстана (3:1), а также сборную мира КХЛ (4:1).

Источник: «Известия»
Хоккей
КХЛ
Сборная России по хоккею
ХК Локомотив (Ярославль)
Дмитрий Симашев
Читайте также
Жена Тайсона Фьюри потеряла ребенка перед первым боем с Усиком
На фоне российских побед Украина меняет тактику. Что пишут СМИ
На Украине заявили о появлении сбивающего самолеты лазерного оружия
Форвард «Миннесоты» Капризов оформил два дубля подряд в НХЛ
Трамп заявил о решении начать переговоры с Путиным об урегулировании на Украине
Станкович в Сербии попал в скандал. Что происходит в «Спартаке» 17-12-2024
Популярное видео
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Соркин считает, что «СКА Арена» достойна проведения на ней чемпионата мира

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости