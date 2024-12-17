Симашев — о выступлении на Кубке Первого канала: «Партнеры по команде говорили: «Наслаждайся моментом». У меня получилось»

Защитник ярославского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Симашев поделился своими впечатлениями от выступления за национальную команду на Кубке Первого канала и игры на «СКА Арене».

«Очень рад, что мы выиграли турнир. Для меня это особенно важно, так как я впервые попал в сборную России. Это мой первый взрослый турнир. Некоторые партнеры по команде говорили: «Наслаждайся моментом». И действительно, получилось насладиться. Каково выступать на «СКА Арене» на глазах у 20 с лишним тысяч зрителей? Когда во время гимна стоишь, замечаешь все это. Во время игры уже нет, потому что сосредоточен на происходящем на льду. Тут еще получается так, что эта арена сама по себе большая и негромкая. В Ярославле очень громкая арена. Там все звуки отражаются, болельщики кричат очень громко. При этом про арену в Питере ничего плохого не скажу. Условия шикарные для игры и подготовки», — цитируют Симашева «Известия».

Сборная России стала победительницей Кубка Первого канала, обыграв национальные команды Белоруссии (4:3 ОТ) и Казахстана (3:1), а также сборную мира КХЛ (4:1).