ФХР объявила окончательный состав «России 25» на Кубок Первого канала

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Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала окончательный состав команды «Россия 25» на Кубок Первого канала.

Главным тренером команды является Роман Ротенберг. В тренерский штаб также входят: Альберт Лещев, Евгений Корешков, Константин Шафранов, Евгений Кетов, Алексей Бабинцев, Максим Соколов, Артем Нехороших, Александр Трошин и Владимир Юрзинов.

Вратари

Илья Набоков («Металлург» Мг), Артемий Плешков, Егор Заврагин (оба — СКА), Владислав Подъяпольский («Лада»).

Защитники

Александр Никишин, Данила Галенюк, Никита Смирнов, Арсений Коромыслов, Тимур Кол (все — СКА), Сергей Телегин, Илья Карпухин (оба — «Трактор»), Богдан Конюшков («Торпедо»), Дмитрий Симашев, Александр Елесин (оба — «Локомотив»), Михаил Гуляев («Авангард»).

Нападающие

Евгений Кузнецов, Марат Хайруллин, Арсений Грицюк, Михаил Григоренко, Сергей Потников, Григорий Кузьмин, Василий Глотов, Сергей Андронов, Иван Демидов, Захар Бардаков (все — СКА), Никита Коростелев, Данил Аймурзин (оба — «Северсталь»), Илья Сафонов («Ак Барс»), Максим Шабанов («Трактор»), Виталий Абрамов, Максим Соркин, Прохор Полтапов, Руслан Исхаков (все — ЦСКА).

Кубок Первого канала пройдет в Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря на СКА Арене.