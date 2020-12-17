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Шипачев — об изменениях в звеньях: «Это нормальная практика. Тренерский штаб так решил»

17 декабря 2020, 23:36
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Капитан сборной России Вадим Шипачев прокомментировал победу над сборной Швеции (4:3 Б) в первом матче Кубка Первого канала.

— Изменения в сочетаниях? Сегодня сразу были моменты, Ткачев здорово играл, — сказал Шипачев. — Но не смогли забить. По ходу игры начали тасовать составы. Это нормальная практика, когда у нас переодевается на игру плюс один нападающий. Тренерский штаб так решил, значит, будем так двигаться.

Вход в зону, когда был просмотр на положение вне игры? Мы бежали «три в два». Мне отдали пас, я как мог заскребся за синюю линию. Не знаю, было там что или нет. Судьи смотрели. Хорошо там Яшка крикнул, я ему отдал, и они с Сошниковым решили момент. Я чуть не упал, какой специально спрятал шайбу? Я бы там развалился на синей линии. Чибисову еще говорю: «Дай мне пораньше, а то мы с тобой как завалимся за синюю, вся страна потом будет смеяться». Получилось так, что они удалились, а мы потом забили. Здорово, я рад.

Пяярви-Свенссон? Знал, что парень здорово играет, отдает классные подкидки. Чуть-чуть начал читать его. Получилось отобрать шайбу. Хороший игрок. Рад, что он играет за нашу команду.

(Михаил Скрыль)

Кубок Первого канала: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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