Хоккей
Кубок Первого канала
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы
Главная
Хоккей
Кубок Первого канала

Сегодня, 14:55

Сборные России, Белоруссии и Казахстана примут участие в Кубке Первого канала

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что в Кубке Первого канала примут участие сборные России, Белоруссии и Казахстана.

«Примут участие команды Казахстана, Белоруссии и России. Речь о национальных сборных», — приводит ТАСС слова Третьяка.

Кубок Первого канала пройдет 12-15 декабря в Санкт-Петербурге. В декабре 2023 года соревнования проходили в этом же городе, в турнире приняли участие команда «Россия 25», сборные Белоруссии, Казахстана и команда «Звезды и ВХЛ».

Источник: ТАСС
Сборная Белоруссии по хоккею
Сборная Казахстана по хоккею
Сборная России по хоккею
Читайте также
Эксперт напомнил о способе увеличить пенсию с помощью доплаты
Советник главы ДНР Кимаковский попал под удар украинского БПЛА
Фавориты сошлись в клинче. «Локомотив» перетерпел СКА в главном матче недели
Россияне будут отдыхать 3 и 4 ноября в 2024 году
Ови мчит к рекорду, все наши вратари проваливаются. Что происходит с россиянами на старте НХЛ
Отверг связь с Россией и усомнился в интеллекте Харрис. Что Трамп сказал Такеру Карлсону
Популярное видео
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг vs «Спартак», отставка в «Амуре», уволят ли Звягина
«Юта» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Санкт-Петербург примет Кубок Первого канала по хоккею в 2024 году

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости