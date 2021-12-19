Сборная России сыграет против Финляндии в белой форме: фото

Сегодня сборная России проведет заключительный матч на Кубке Первого канала, соперник — команда Финляндии. Наша сборная сыграет в белом комплекте формы.

Прообразом стал комплект, в котором сборная СССР выступала в 1964-1968 годах. В этот период команда завоевала два Олимпийских золота — в Инсбруке-1964 и Гренобле-1968.

Заключительный матч на Кубке Первого канала сыграем в белой форме ?

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Прообразом стал комплект, в котором сборная СССР выступала в 1964-1968 годах. В этот период команда не знала поражений на чемпионатах мира и завоевала два Олимпийских золота — в Инсбруке-1964 и Гренобле-1968! pic.twitter.com/AtNZudxv3q — Хоккей России (@russiahockey) December 19, 2021

Матч Россия — Финляндия начнется в 15.30 по московскому времени.