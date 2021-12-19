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Сборная России сыграет против Финляндии в белой форме: фото

14:34
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Сегодня сборная России проведет заключительный матч на Кубке Первого канала, соперник — команда Финляндии. Наша сборная сыграет в белом комплекте формы.

Прообразом стал комплект, в котором сборная СССР выступала в 1964-1968 годах. В этот период команда завоевала два Олимпийских золота — в Инсбруке-1964 и Гренобле-1968.

Матч Россия — Финляндия начнется в 15.30 по московскому времени.

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Сергей Ревенко все материалы автора
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